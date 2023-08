Sever Avstrije in jug Nemčije je v soboto zvečer prizadelo hujše neurje, ki je poskrbelo za številne intervencije gasilcev. Nevihtni veter je podiral drevesa, ki so padala tudi na hiše. Ponekod je padala debela toča, nalivi pa so zalivali kleti. Neurje je doseglo tudi Poljsko, Češko in Slovaško, kjer so prav tako poročali o težavah.