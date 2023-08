Ukrajina in Rusija poročata o novih zračnih napadih. V okolici Kijeva je zračna obramba sestrelila štiri od skupno osmih ruskih manevrirnih raket, njihovi ostanki pa so poškodovali dve osebi in deset hiš. Iz Rusije medtem poročajo o prestreženih napadih z droni v regijah Brjansk in Kursk.