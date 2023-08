Slovenci kljub podražitvam in neurjem množično kampirajo na Hrvaškem 24ur.com Slovenci so drugi najštevilčnejši gosti v hrvaških kampih, od katerih jih je polovica v Istri. Od začetka leta do sredine avgusta jih je bilo dva odstotka več kot v enakem obdobju lani. Nekaj so jih odgnala neurja, s problematiko katerih se v Kamping zvezi Hrvaške že ukvarjajo.

