V galeriji Gagosian v Baslu v Švici bodo na ogled izbrana dela umetnika Christa RTV Slovenija Na razstavi so zbrane Christove zgodnje skulpture in skice. Postavljena je ob petindvajseti obletnici zadnjega projekta Christa in Jeanne-Claude v Baslu leta 1998, ko sta 178 dreves ovila v 55. 000 kvadratnih metrov poliestrske tkanine.