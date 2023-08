Harryji Potterji preplavili Hamburg Maribor24.si Nemški Hamburg je bil v soboto svetovno središče ljubiteljev knjig o Harryju Potterju. V središču mesta se je zbralo kar 1758 oseb, oblečenih v Harryja Potterja, s čimer so podrli svetovni rekord, so v soboto zvečer sporočili iz založbe Carlsen, ki je organizirala dogodek. Skupno se je dogodka udeležilo 4453 ljubiteljev čarovnika. Do sedaj je bil svetovni rekord 997 oseb, ki so bile hkrati oblečen ...

Sorodno



Omenjeni Anglija

Harry Potter

Nemčija

Velika Britanija Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Robert Golob

Rajmond Debevec

Primož Roglič

Boštjan Šefic