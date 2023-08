Haalandu se to v premier ligi še ni zgodilo, a Man City ostaja stoodstoten SiOL.net V tretjem krogu angleškega prvenstva je vodilni Manchester City z 2:1 slavil na gostovanju pri Sheffield Unitedu in ostal edina stoodstotna ekipa v ligi. Erling Haaland je v 37. minuti zapravil strel z bele pike, potem ko je zadel vratnico, nato pa se je v drugem polčasu le vpisal med strelce. Arsenal je v soboto prvi gol dobil že v prvi minuti, Manchester United pa dva v prvih štirih minutah. Rdeči vragi so na koncu Nottingham vseeno premagali (3:2), topničarji pa so s Fulhamom igrali 2:2. Prvi poraz sezone je doživel Brighton (1:3 proti West Hamu).

