Karizmatični dolgoletni voditelj ameriške oddaje The Price Is Right Bob Barker je umrl pri 99 letih, je v soboto potrdil njegov publicist. Barker je v svoji 60-letni radijski in televizijski karieri prejel 19 emmyjev, bil pa je tudi ugleden aktivist za pravice živali. “Z globoko žalostjo sporočamo, da nas je zapustil Bob Barker,” je v izjavi dejal njegov publicist Roger Neal in dodal, da je Barker ...