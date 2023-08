Sonce, naliv, nesreče, rdeča zastava in nov rekord Verstappna SiOL.net VN Nizozemske je bila več kot dramatična, saj je dvakrat začelo za krajši čas deževati, tako ni manjkalo postankov in nesreč. Pa vseeno nič novega na prvem mestu: enajstič letos in devetič zapored, kar je izenačenje rekorda Sebastiana Vettla, je zmagal Max Verstappen. Drugo mesto je osvojil Fernando Alonso in tretje po kazni Sergiu Perezu Pierre Gasly.

