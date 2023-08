Za Kovačiča in Raščana prihaja dan D, tožilstvo zahteva zaporno kazen N1 Prihajajoči torek na Okrožnem sodišču v Mariboru pričakujejo izrek sodbe nekdanjemu članu uprave Nove KBM Matjažu Kovačiču in nekdanjemu predsedniku uprave in lastniku Dela Revij Mateju Raščanu. Tožilstvo za oba terja zaporni kazni, medtem ko obramba predlaga oprostilno sodbo.

