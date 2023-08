Nekdanji športnik opozarja: Raje se delamo, kot da težav ni in ne obstajajo SiOL.net "Duševnih stisk še vedno ne znamo prepoznati, poleg tega gre v primeru duševnega zdravja še vedno za tabu temo in temo, ki je v pogovoru nezaželena. To ni nekaj, s čimer bi se znali spoprijemati. Raje se delamo, kot da težav ni in da ne obstajajo. Tudi pri psihičnih stiskah bi moralo veljati enako kot pri poškodbah, ko točno vemo, kako jih sanirati in kako trenirati, da se ne poškodujemo. Tako bi ...

