Slovenci so drugi najštevilčnejši gosti v hrvaških kampih, od katerih jih je polovica v Istri. Od začetka leta do sredine avgusta jih je bilo dva odstotka več kot v enakem obdobju lani. Nekaj so jih odgnala neurja, s problematiko katerih se v Kamping zvezi Hrvaške že ukvarjajo, je za STA povedal direktor Kamping združenja Hrvaške Adriano Palman. Hrvaška ima skupno 833 kampov, ki lahko sprejmejo do ...