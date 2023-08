Po Rogličevem padcu akcija, s katero se niso vsi strinjali Sportal Druga etapa letošnje Dirke po Španiji je bila zaradi dežja izjemno zahtevna. Padci so se na vse bolj spolzkem cestišču začeli kopičiti že 60 kilometrov pred ciljem 182 kilometrov dolge etape od Mataroja do Barcelone, 30 kilometrov pred ciljem pa je na tleh pristal tudi slovenski zvezdnik in trikratni zmagovalec Vuelte Primož Roglič. Po padcu Zasavca – ta je utrpel le nekaj odrgnin – so se njegovi kolegi iz Jumbo-Visme postavili na čelo glavnine in sotekmovalcem signalizirali, naj upočasnijo tempo. Poteza je razdvojila peloton.

