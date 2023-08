Začenja se, v glavnih vlogah še naprej tudi Slovenci SiOL.net Z večerno tekmo med Italijo in Belgijo se v Bologni začenja 33. evropsko prvenstvo v odbojki za moške. Naslov prvakov branijo Italijani, srebro pa Slovenci, ki so na zadnjih štirih prvenstvih stare celine trikrat igrali v finalu in trikrat končali na drugem mestu. Slovenska zasedba bo prvenstvo odprla v sredo ob 16.30, ko ji bo nasproti stala Ukrajina.

