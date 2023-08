Po 86 letih so jim priznali naslov prvaka SiOL.net Nogometni klub Atletico Mineiro je čakal kar 86 let, da mu je brazilska nogometna zveza priznala naslov državnega prvaka iz leta 1937, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Skupaj z naslovoma iz let 1971 in 2001 ima klub zdaj v vitrinah tri pokale za osvojeni državni naslov.

Sorodno Omenjeni Brazilija

Hrvaška Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Tanja Fajon

Nataša Pirc Musar

Luka Dončić