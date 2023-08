Občina Brežice v 2023 namenja za razpis 140.000 evrov proračunskih sredstev. Občina Brežice se zaveda kako pomemben steber razvoja in ohranjanja stabilnosti v občini predstavljajo podjetniki in gospodarstvo, zato s svojim delovanjem in ukrepi ustvarja spodbudno okolje za razvoj podjetništva. Med širokim naborom ukrepov je prostorsko urejanje in sledenje razvojnim pobudam z občinskim prostorskim n ...