Ljoba Jenče: "Ljudska pesem ima neizmerno moč, tudi povezovanja" RTV Slovenija "Gre za zgodbe, ki so jih ljudje peli, balade, junaško-zgodovinske, legende in socialne pesmi, tiste, ki so najbolj ogrožene in jih danes ne pojemo več," pravi pevka in varuhinja ljudskega izročila Ljoba Jenče o pesmih, ki jim posveča serijo koncertov.