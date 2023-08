Nervoza na poplavljenih območjih: pozivi prostovoljcem, da pomagajo pri polnjenju vreč Slovenske novice Prebivalci naj se čim bolj zaščitijo, opozarjajo župani poplavljenih krajev. Še včeraj so pozivali k urejanju strug in cest, danes časa za to ni več. Spet so prepuščeni sami sebi in (ne)usmiljenosti narave.

