V hrvaški Istri so se konec tedna utopili štirje ljudje, med njimi tudi 71-letni Slovenec Politikis Na plažah v hrvaški Istri so minuli konec tedna umrli štirje ljudje, med njimi tudi 71-letni slovenski državljan. Dva moška sta se utopila na kopališču plaže Valkane v Pulju, Slovenec v Červar-Poratu blizu Poreča, en moški pa v okolici kraja Dajla blizu Novigrada, so poročali hrvaški mediji. Puljska policija je v nedeljo okoli 12. ure […]

