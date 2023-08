Drama v Španiji. Ogorčena mati suspendiranega predsednika začela gladovno stavko. SiOL.net Incident, ki ga je po finalu svetovnega prvenstva za nogometašice zakuhal predsednik Španske nogometne zveze Luis Rubiales, ko je pretiraval v slavju in na odru za zmagovalke na usta poljubil reprezentantko Jenni Hermoso, je dobil nove razsežnosti. Potem ko je Fifa začasno suspendirala Rubialesa in mu prepovedala stike z omenjeno igralko, se je njegova mati Angeles Bejar zaprla v cerkev v Motrilu in začela gladovno stavkati. Stavkati namerava vse do takrat, ko bo njenemu sinu po njenih besedah zadoščeno pravici. Prepričana je, da doživlja krivico.

