Učenci in starši: to so počitniški in izpitni roki v novem šolskem letu Reporter Razporeditev pouka, prostih dni in trajanje šolskih počitnic ureja koledar za osnovne in srednje šole. Ureja tudi nekatere roke, denimo za obveščanje o učnem uspehu ter za izdajo spričeval. Pouk se letos začenja na petek in konča na ponedeljek, minister z

Sorodno

















Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Luka Dončić

Tanja Fajon

Nataša Pirc Musar