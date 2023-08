Zdravstveni inšpektorat je na predlog Zagovornika načela enakosti preverjal dostopnost do osebnega zdravnika, ki je po uvedbi novega sistema naročanja v preteklosti že sprožil burne debate. Tudi inšpektorat je v nadzoru ugotovil to, na kar je opozarjal zagovornik. 78 odstotkov izvajalcev zdravstvenih storitev pacientom ni omogočalo naročanja v skladu z zakonom in tako omejevalo njihove pravice. N ...