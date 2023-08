Tako bi uredili ortodontsko zdravljenje otrok SiOL.net Zobozdravniška stroka za napotitve na ortodontsko zdravljene otrok in mladostnikov predlaga nov kriterij, računalniško podprt EFO indeks za ovrednotenje zobnih in čeljustnih nepravilnosti, ki je namenjen splošnim osebnim zobozdravnikom. Načrtujejo, da bo indeks omogočil, da otroci pravočasno pridejo do prvega ortodontskega pregleda.

Sorodno