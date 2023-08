Košarkarji Slovenije so po pričakovani uvodni zmagi proti Venezueli v drugem krogu svetovnega prvenstva na Okinavi premagali Gruzijo in si zagotovili prvo mesto v prvem delu, ki je praktično predpogoj za uvrstitev v četrtfinale. Rezultat je bil 88:67 (16:17, 45:33, 63:50). Slovenija bo v sredo prav tako ob 13.30 igrala z Zelenortskimi otoki, ki so […]