Jubilejni deseti maraton kratkih filmov MUVIT/6X60 v Ljubljani dobil svoje zmagovalce SiOL.net Ljubljana je mesto kulturnega utripa in 10. jubilejni maraton ustvarjanja kratkih filmov MUVIT/6x60 je to ponovno dokazal. V petek, 25. avgusta, so pod žarometi dvorane Kina Šiška premiero doživeli najboljši kratki filmi po izboru letošnje žirije. Zmago pa je domov odnesla ekipa 3230 PRODUKCIJA pod režisersko taktirko Žige Kukoviča - Kuxala s filmom “Barcelona”.

