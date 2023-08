Na Siciliji zaradi požarov razmere kritične okoli Messine Dnevnik Na italijanskem otoku Sicilija, kjer se gasilci proti več kot 50 gozdnim požarom in požarom v naravi danes borijo tudi ob pomoči šestih kanaderjev in petih helikopterjev za gašenje, se razmere izboljšujejo, a so še vedno kritične na območju mesta...

Sorodno





Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Luka Dončić

Janez Janša

Tanja Fajon

Nataša Pirc Musar