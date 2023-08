Milijardni posel: Savdijci prihajajo v Evropo, tudi v Slovenijo SiOL.net Medijska in telekomunikacijska skupina United Group s sedežem v Amsterdamu, ki je prek telekomunikacijskega operaterja Telemach, več medijskih hiš in platforme Shoppster prisotna tudi v Sloveniji, je zaključila prodajo 100 odstotkov svoje infrastrukture mobilnih stolpov v Bolgariji, Sloveniji in na Hrvaškem. Kupec je savdsko podjetje Tawal. Dogovor o prodaji sta družbi sklenili aprila letos, posel pa je bil zaključen prejšnji teden. Čisti izkupiček iz transakcije je znašal 1,22 milijarde evrov.

Sorodno

Omenjeni Bolgarija

Hrvaška

Telemach Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Luka Dončić

Janez Janša

Tanja Fajon

Nataša Pirc Musar