Ministrica Šinko: »Za preprečevanje širjenja afriške prašičje kuge je pomembno sodelovanje« Vlada RS Tretji dan mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma AGRA so bile v ospredju teme veterinarstva, ekološkega kmetijstva, živilstva, gastronomije in govedoreje. Ministrstvo je organiziralo posvet o blaženju podnebnih sprememb v kmetijstvu predstavljen pa je bil tudi Akcijski načrt za manj izgub hrane in odpadne hrane v verigi preskrbe s hrano.

