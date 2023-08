Piše: Spletni časopis “To ne omogoča strokovne obravnave,” je vodja zakonodajno pravne službe parlamenta Nataša Voršič opozorila predsednico državnega zbora Urško Klakočar Zupančič (Svoboda) in vodje poslanskih skupin Svobode, SD, Levice, SDS in NSi na posledice kršitve poslovnika državnega zbora, če bodo že v četrtek na izredni seji DZ interventno uzakonili solidarnostne sobote in obvezen prispev ...