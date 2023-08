Piše: Nova24tv.si Do sedaj je bila v francoskih šolah prepovedana nošnja hidžaba in nikaba, prepoved pa bo od sedaj naprej zadevala tudi abajo, žensko dolgo in široko oblačilo, ki ga nekatere ženske nosijo v muslimanskem svetu. Pred nekaj dnevi je državna statistika razkrila zaskrbljujoč porast napadov na sekularizem v francoskih šolah. V zadnjih mesecih se opaža, da se je pomnožilo nošenje abaje ...