Po polomu v Budimpešti: nemški šport pada, iz dneva v dan RTV Slovenija Vse do zadnjega dne 19. svetovnega prvenstva v atletiki sta bili evropski športni velesili – Nemčija in Francija – brez medalje. Francozi so se rešili s srebrom v štafeti 4 x 400 metrov, Nemcem pa ni uspelo, saj je bil Julian Weber četrti v metu kopja.

Sorodno