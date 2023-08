Ljubljana je mesto kulturnega utripa in 10. jubilejni maraton ustvarjanja kratkih filmov MUVIT/6x60 je to ponovno dokazal. V petek, 25. avgusta, so pod žarometi dvorane Kina Šiška premiero doživeli najboljši kratki filmi po izboru letošnje žirije. Zmago pa je domov odnesla ekipa 3230 PRODUKCIJA pod režisersko taktirko Žige Kukoviča - Kuxala s filmom "Barcelona".



Več na Njena.si