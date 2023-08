Ob grškem otoku Lezbos v nesrečah umrlo pet prebežnikov RTV Slovenija V bližini grškega otoka Lezbos v Egejskem morju so danes umrli štirje prebežniki, potem ko se je prevrnil njihov čoln, 18 ljudi pa so rešili. Še pred tem je pri otoku Samos potonil še en čoln z migranti, rešili so jih 37, ena ženska je umrla.

