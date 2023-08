Na Ljubljanici slavili zmago Slovenki Dnevnik Slovenski odbojkarici Tajda in Nina Lovšin sta zmagovalki prvega turnirja v odbojki na vodi re:do Volleyball on Water, ki ga je gostila Ljubljana. V moški konkurenci sta bila najboljša Čeha Martin Melmuka in Adam Štoček. šr

