Tudi danes možne izdatne padavine in naraščanje rek 24ur.com Tudi danes se bo nadaljevalo deževno vreme s krajevnimi nevihtami, tudi na območjih, ki so jih prizadele nedavne poplave. Predvsem v severni in vzhodni Sloveniji bodo reke še naraščale, možna so razlivanja na izpostavljenih območjih. Agencija RS za okolje (Arso) je zaradi možnosti izdatnih padavin izdala oranžno opozorilo za večji del države.

Sorodno





















































































































































































































































Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Primož Roglič

Irena Šinko

Tanja Fajon