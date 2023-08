Čarobna sedmica Atletica, Oblak pomagal do klubskega rekorda SiOL.net Nogometaši Atletica so se v ponedeljek zvečer v zadnji tekmi 3. kroga znesli nad Rayo Vallecanom. V gosteh so ga premagali kar s 7:0 in proslavljali rekordno visoko gostujučo zmago v la ligi. Jan Oblak je branil vso tekmo, Simeonejeva četa pa na lestvici zaostaja le za Realom, ki ima edini devet točk. Sedem točk ima tako kot Atletico tudi branilec naslova Barcelona. Katalonci so na strelski poslastici s 4:3 ugnali Villarreal.

