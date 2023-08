CELJE Odslej tudi študij fizioterapije Alma Mater Novice.si Za Mursko Soboto, Mariborom, Ljubljano in Koprom bo s tem študijskim letom tudi v Celju mogoč vpis na študij fizioterapije po programu Alma Mater Europaea, ki so ga v Celju predstavili včeraj. Kot posebej organizirano enoto ga bodo v sodelovanju z lokalnimi zdravstvenimi inštitucijami izvajali v prostorih Hotela Celeia na Mariborski cesti. Študijski program so narekovale povečane potrebe po izobra ...

