Pred začetkom pouka preverjajo šolske poti Gorenjski glas Bliža se začetek šolskega leta, zato se na ceste vračajo tudi otroci. Za njimi so brezskrbne počitnice in se še ne zavedajo povsem nevarnosti na cesti, opozarjajo v agenciji za varnost prometa in na policiji.

Sorodno







Najbolj brano Osebe dneva Romana Lesjak

Primož Roglič

Kaja Juvan

Robert Golob

Zoran Janković