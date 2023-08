Papež kritičen do katoliških reakcionarjev, ki jim je ideologija nadomestila vero Reporter Papež Frančišek je izrazil obžalovanje zaradi "zelo močne reakcionarne drže" v delu ameriške katoliške cerkve, kjer da je ideologija nadomestila vero in nekateri člani ne razumejo, da "obstaja ustrezen razvoj pri razumevanju vprašanj vere in morale". To j

Sorodno