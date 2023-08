Junaški policist rešil otroka pred zanesljivo smrtjo na sejmu v Gornji Radgoni Demokracija Piše: STA, C. R. Policist policijske postaje Lendava je v torek okoli poldneva na mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu Agra uspešno posredoval pri reševanju otroka, ki se je dušil. Otroku je rešil življenje s tem, da ga je dvignil, udaril po hrbtu in iz žrela odstranil piškot, so sporočili iz Policijske uprave Murska Sobota. Policist je posredoval takoj, ko je občan zaprosil za pomoč, ker otrok n ...

