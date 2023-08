Policisti so od petka zjutraj pa do ponedeljka zjutraj na območju Policijske uprave obravnavali 761 tujih državljanov, ki so na nezakonit način prečkali notranjo mejo oziroma ne izpolnjujejo pogojev za bivanje v Republiki Sloveniji (v petek 299, v soboto 248 in v nedeljo 214). Večino so obravnavali na območju Posavja, sedem domnevnih državljanov Afganistana pa v soboto na območju policijske postaje Črnomelj (v kraju Miliči). Postopku s tujci še niso zaključeni. Sara Kovač