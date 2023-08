Kim v odzivu na vojaške vaje ZDA in Južne Koreje: okrepili bomo pomorske sile N1 Vode, ki obdajajo Korejski polotok, postajajo območje z največjo koncentracijo vojaške opreme na svetu, je opozoril severnokorejski voditelj Kim Džon Un. S temi besedami se je odzval na nedavni dogovor ZDA, Japonske in Južne Koreje, ki so ob južnokorejskem otoku Jeju začele izvajati redne vojaške vojne. Kim je posvaril še, da bo tudi Severna Koreja okrepila svoje pomorske sile.

