SLOVENSKA BISTRICA MARIBOR Prijeli serijskega roparja Novice.si Mariborski kriminalisti so konec prejšnjega tedna prijeli serijskega roparja, ki naj od konca maja do začetka avgusta izvršil vsaj pet ropov. 44-letnik je brez stalnega prebivališča, nazadnje je bival na območju Slovenske Bistrice. V preiskavi so zasegli tudi orožje, ki je domnevno bilo uporabljeno pri ropih. Preiskovalni sodnik ga je poslal v pripor, vrednost naropanega blaga cenijo na 15 tisočak ...

Sorodno









Omenjeni Maribor Najbolj brano Osebe dneva Matjaž Kek

Primož Roglič

Romana Lesjak

Jan Oblak

Robert Golob