Pretep v gostilni v Mariboru, to čaka pretepača Lokalec.si Mariborski policisti so včeraj obravnavali kršitev javnega reda in miru. Policisti Policijske postaje Maribor I so včeraj, 28. avgusta 2023, zvečer intervenirali v enem izmed gostinskih lokalov na območju Mariboru, kjer je prišlo so spora med gosti v lokalu. “Pri tem je prišlo tudi do fizičnega obračuna med dvema gostoma, ki sta nato lokal zapustila. Zoper oba bodo policisti, ko bosta kršitelja izsledena uvedli prekrškovni postopek,” so še sporočili iz PU Maribor.

