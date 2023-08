Janković: Rešitve za zalite podvoze so, a verjetno kdo s tem ne bo zadovoljen SiOL.net Ob številnih zalitih podvozih v Ljubljani, ki jih poplavi ob vsakem močnem dežju, je ljubljanski župan Zoran Janković na novinarski konferenci dejal, da stroka rešitev vidi odvajanju padavinskih voda v ponikalnico pred podvozom, občina pa bo o tem razmislila, ko bodo za to našli ustrezen prostor in način izvedbe.

