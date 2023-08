Berlinsko tožilstvo je danes sporočilo, da so zaključili preiskavo zoper Tilla Lindemanna, pevca nemške industrijskometalne skupine Rammstein, in da ne bodo vložili obtožnice. Nedavno se je oglasilo več žensk, ki so zatrjevale, da so jih na zabavah po koncertih skupine omamili in napeljali k spolnim odnosom s pevcem.