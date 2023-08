Kovačiču in Raščanu zaradi preprodaje delnic elektro podjetij zaporni kazni Primorske novice Mariborsko okrožno sodišče je danes v primeru preprodaje delnic elektro podjetij izreklo obsodilno sodbo za nekdanjega prvega moža Nove KBM Matjaža Kovačiča in nekdanjega lastnika Dela Revij Mateja Raščana. Prvega je zaradi zlorabe položaja obsodilo na leto in pol zaporne kazni, drugega pa na leto in štiri mesece zapora.

