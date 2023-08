Zaradi izpustov vode iz Fukushime se zaostrujejo odnosi med Japonsko in Kitajsko N1 Zaradi izpuščanja hladilne vode iz jedrske elektrarne Fukušima se zaostruje spor med Japonsko in Kitajsko. Iz Pekinga poročajo o številnih incidentih, med drugim so protestniki metali opeke v stavbo japonskega veleposlaništva.

Sorodno Omenjeni Fukušima

Japonska

Kitajska Najbolj brano Osebe dneva Matjaž Kek

Matjaž Kovačič

Matej Raščan

Jan Oblak

Primož Roglič