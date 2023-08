Takole so poskušali napasti kolesarje na Vuelti #video SiOL.net Španska policija je danes objavila videoposnetek, na katerem je mogoče videti napravo, s katero so poskušali včeraj štirje možje napasti kolesarsko karavano na tretji etapi Vuelte. Na cesto so poskušali zliti 400 litrov olja. Četverico osumljencev so španske oblasti že včeraj aretirale in preprečile napad.

