Beto nič več Bijolov in Lovrićev soigralec Ekipa Portugalski nogometaš Beto se iz italijanskega Udineseja, za katerega igrata tudi slovenska reprezentanta Jaka Bijol in Sandi Lovrić, seli k angleškemu Evertonu, sta kluba potrdila na spletnih straneh. Za 25-letnega napadalca je zasedba iz Liverpoola po poročanju italijanskih in angleških medijev odštela 31 milijonov evrov.



