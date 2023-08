Druga polna v tem mesecu je v ribah, superluna in še modra luna Svet 24 Letošnji 30. avgust zaznamuje polna luna v znamenju rib. Ker je to druga polna luna v mesecu, jo imenujemo tudi modra luna, in ker je izjemno blizu Zemlje, superluna.





Sorodno



Najbolj brano Osebe dneva Matjaž Kek

Tanja Fajon

Primož Roglič

Robert Golob

Matjaž Kovačič